A Espanha sofreu muito, mas venceu nesta terça-feira o Japão por 1 a 0, e se garantiu na final do torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que a seleção brasileira já tinha assegurado lugar mais cedo, ao passar pelo México.

Em partida realizada no estádio Saitama 2002, localizado em cidade homônima, o placar foi construído graças a belo gol do atacante Marco Asensio, que, aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, acertou linda finalização e venceu o goleiro Kosei Tani. um dos destaques dos 120 minutos de bola rolando.