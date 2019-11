As obras de construção do novo Estado Nacional do Japão, principal sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, foram concluídas a um mês da inauguração oficial, informou a organização proprietária do complexo.

Segundo o Japan Sport Council (JSC), os toques finais de construção foram concluídos na última quinta-feira e apenas a inspeção final está faltando antes da cerimônia de abertura em 21 de dezembro.