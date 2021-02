Londres, 22 fev (EFE)- O Reino Unido permitirá que até 10 mil torcedores assistam a partidas de futebol nos estádios a partir de 17 de maio, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Com a medida, será possível haver torcida na última rodada da primeira divisão do Campeonato Inglês, mas as semifinais e a final da Copa da Inglaterra, em Wembley, serão disputadas com portões fechados.