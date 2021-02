Os estádios esportivos se tornarão espaços multiuso que acrescentem entretenimento, reuniões e atividades sociais aos eventos esportivos, disseram nesta terça-feira executivos do Valencia, da Udinese e do Hollywood Park, em Los Angeles, durante o fórum Soccerex.

"O estádio não será mais um espaço onde só se joga futebol, mas um espaço multiuso, e nosso objetivo é trazer esse espírito, mantendo o sentimento de pertencimento dos torcedores", declarou a coproprietária da Udinese, Magda Pozzo, durante uma mesa-redonda do Soccerex.

Para a executiva italiano, os estádios continuarão sendo a casa do futebol, mas o esporte será apenas uma das atividades. "(O estádio) Vai se tornar um espaço multifuncional para atingir diferentes segmentos de mercado", previu.

Nesse sentido, o diretor de programação de eventos do Hollywood Park, Adolfo Romero, afirmou que o estádio, inaugurado em setembro de 2020 e casa de duas equipes de futebol americano, o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers, foi "criado para o futuro".

"Abrimos no outono (primavera no hemisfério sul) com a NFL, em 2022 sediaremos o Superbowl, em 2023 os playoffs, em 2028 os Jogos Olímpicos, além de outros eventos, como a Copa do Mundo de futebol em 2026. O objetivo é ter atividade 365 dias por ano", destacou o dirigente.

Romero relatou que o Hollywood Park está preparado para quando for possível o retorno do público, o que depende do combate ao coronavírus. A pandemia, aliás, obrigou os executivos das principais instalações esportivas a pensarem de forma diferente, segundo Magda Pozzo.

A emergência sanitária transformou os estádios em um espaço de trabalho social, salientou o chefe de mídia do departamento audiovisual do Valencia, Javier Latorre, que descreveu como o estádio Mestalla se tornou um centro de distribuição de alimentos para as famílias mais afetadas pelas consequências econômicas da crise.

"Reconstruímos a identidade do estádio para mostrar que somos mais do que apenas um clube, e o integramos à comunidade. Durante a pandemia, fizemos dele o centro de doações de alimentos para as famílias que tiveram dificuldades no confinamento", declarou Latorre, que informou que cerca de 300 famílias receberam alimentos durante os meses de confinamento e no Natal.

O representante do Valencia encerrou dizendo que o clube está trabalhando para tomar todas as medidas para garantir que os torcedores estarão seguros quando puderem retornar às arquibancadas. "A primeira coisa será garantir que eles não estejam em risco nesta nova era", finalizou. EFE

mam/dr