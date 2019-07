O estado de saúde do jogador de basquete sérvio Ognjen Kuzmic, campeão da NBA em 2015 com o Golden State Warriors, é grave, porém estável, depois do acidente de trânsito sofrido ontem na Bósnia, informou nesta segunda-feira o Estrela Vermelha de Belgrado, seu clube atual.

"Kuzmic segue na unidade de terapia intensiva do Centro de Urgências de Belgrado, mas depois das primeiras 24 horas, os primeiros indícios são animadores", indicou a equipe em comunicado.