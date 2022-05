O Brasil é o maior exportador de jogadores para ligas estrangeiras, segundo um estudo anual do Observatório de Futebol CIES divulgado nesta segunda-feira.

Um total de 1.219 jogadores brasileiros atua no exterior. Também de acordo com o estudo, os franceses representam a segunda nacionalidade mais presente em gramados de fora do país de origem, com 978 jogadores, seguidos por argentinos (815), ingleses (525), alemães (441), colombianos (425) e espanhóis (409).