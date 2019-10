22 out 2019

EFE Londres 22 out 2019

Um estudo da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, realizado a pedido da federação de futebol da Inglaterra (FA), revelou que os jogadores da modalidade tem três vezes mais chances de morrer de demência do que outras pessoas.

A investigação buscou encontrar relação entre as doenças cerebrais com as cabeçadas dos participantes de treinos e partidas.