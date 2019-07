O camaronês Samuel Eto'o foi condenado nesta segunda-feira a pagar uma pensão mensal de 1,4 mil euros a Erika do Rosario Neves, uma jovem espanhola de 19 anos que alega ser filha do jogador com a cabo-verdiana Adileusa do Rosario Neves, peticionária do processo.

O tribunal número 86 de primeira instância de Madri aceitou o pedido de medida cautelar feito por Adileusa em conceito de alimentos provisórios.