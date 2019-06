A seleção americana venceu nesta quinta-feira a Suécia por 2 a 0, no Stade Océane, em Le Havre, garantiu a liderança do grupo F e entrou para a história com a melhor campanha em primeira fase da Copa do Mundo feminina; no dia em que o Brasil teve a definição da adversária nas oitavas de final.

Os gols dos Estados Unidos foram marcados pelo meia Lindsey Horan, aos 3 do primeiro tempo, e pela lateral-esquerda Jonna Andersson, contra, aos 5 da etapa complementar. Os dois lances precisaram ser checados pela árbitra russa Anastasia Pustovoytova, antes da validação.