Os Estados Unidos foram derrotados nesta quinta-feira pela Sérvia por 94 a 89 e com isso terão que participar do jogo para definir sétimo e oitavo colocados da Copa do Mundo masculina de basquete, que está sendo disputada na China, o que já assegura estar ser a pior campanha americana no torneio.

Os comandados por Gregg Popovich, que perderam na véspera para a França, nas quartas de final, deixaram claro que não estavam motivados para entrar em quadra hoje, tanto é que foram batidos por 32 a 7 no primeiro quarto. Na sequência, até equilibraram o placar, ao ganhar por 33 a 12, mas não foram páreo para o sérvios.