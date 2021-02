Ex-atleta e até então ministra responsável pelos Jogos Olímpicos do governo do Japão, Seiko Hashimoto, foi nomeada nesta quinta-feira a presidente do Comitê Organizador Local de Tóquio 2020, em substituição a Yoshiro Mori, que deixou a função após declarações sexistas.

"Espero poder dar alguma contribuição, por essa razão estou aqui. Daqui cinco meses, os Jogos de Tóquio acontecerão e precisam ser seguros", disse a dirigente, durante uma reunião de urgência da cúpula do evento, em que o nome dela foi aprovado para comandar a organização.