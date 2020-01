Ex-patinadoras, nadadoras e tenistas francesas denunciaram em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal "L'Équipe" a violência sexual que sofreram de alguns técnicos.

Hélène Godard, Béatrice Dumur e Anne Bruneteaux, ex-patinadoras, contam como no final dos anos 70, quando eram adolescentes, foram assediadas por três treinadores e ex-campeões franceses: Didier Gailhaguet, Jean-Roland Racle e Gilles Beyer.

Nenhuma delas tinha relatado aos tribunais esses episódios, que em alguns casos descrevem como "estupros", e que agora já prescreveram. No entanto, elas esperam que outras atletas também falem e recorram à Justiça.

Na mesma linha, ex-nadadoras como Elisabeth Douet, Frédérique Weber e Isabelle Chaussalet contam como foram agredidas sexualmente no centro de Font Romeu, nos Pirineus, por Christophe Millet, um treinador na época e que foi condenado por atentado ao pudor nos anos 90.

A ex-tenista Isabelle Demongeot, que está engajada há anos na luta contra a agressão sexual no esporte, foi uma jogadora-chave no julgamento contra seu ex-técnico Régis de Camaret, que foi condenado em 2014 a dez anos de prisão por abuso sexual de menores.

Em uma reação inicial, a ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, ex-campeã de natação, agradeceu a essas mulheres pelos relatos.

"É importante porque o esporte estabelece uma relação particular com o treinador, no qual todos têm confiança em prol dos resultados. Mas os resultados não justificam tudo", comentou a ministra em entrevista ao "France Info". EFE

ac/vnm