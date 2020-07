Duas semanas após ter perdido Jorge Jesus, que voltou para o Benfica, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do substituto do português: o escolhido foi o espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Josep Guardiola e que nos dois últimos anos dirigiu o New York City, dos Estados Unidos.

Depois de uma semana de negociações e de resolvidas algumas pendências, Torrent - ou 'Dome', como também é conhecido - assinou hoje, em Barcelona, um contrato válido até dezembro do ano que vem. O fim do vínculo coincide com o encerramento do mandato do atual presidente rubro-negro, Rodolfo Landim.