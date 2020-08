O atacante espanhol Pedro, ex-Barcelona e Chelsea, desembarcou nesta segunda-feira em Roma, onde deverá assinar com a Roma nas próximas horas.

Aos 33 anos, o jogador ficou sem clube após o término do contrato com o Chelsea, equipe que defendeu por cinco anos. Quando aterrissou no aeroporto de Ciampino, Pedro foi recebido por uma delegação do clube italiano.