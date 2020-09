O lateral Jonathan, ex-Botafogo, foi emprestado pelo Almería ao Las Palmas, ambos da segunda divisão do Campeonato Espanhol, com opção opção de compra no final da temporada.

O jogador, de 22 anos e revelado pelo Nova Iguaçu, chegou ao Almería para a temporada 2019-2020 vindo do Alvinegro. Pelo clube espanhol, disputou 22 partidas.