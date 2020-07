O espanhol Esteban Granero, que atuou no Real Madrid com Kaká e o português Cristiano Ronaldo, apresentou nesta terça-feira no fórum virtual "WFS Live" o lado empreendedor, a falar sobre a Olocip, empresa que emprega a inteligência artificial no futebol.

Em seminário que teve a participação do auxiliar técnico da seleção brasileira Matheus Bachi, o meia de 33 anos - que ainda segue em atividade, defendendo o Marbella, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol -, explicou que a companhia desenvolve ferramentas que podem ser fundamentais para os clubes.