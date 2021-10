O veterano atacante peruano Wilmer Aguirre e o argentino Hernán Barcos, do Alianza Lima, não esconderam nesta quinta-feira o desejo de atuar com o compatriota Paolo Guerrero, que estaria negociando a rescisão do vínculo contratual com o Internacional.

"Como torcedor, como amigo, adoraria que Guerrero voltasse, assim como voltou Jefferson Farfán. Todos nós formamos no Alianza, temos o sonho que é nos aposentarmos no clube. Seria bonita essa volta, e ele sempre seria recebido com braços abertos", disse o jogador, de 38 anos, em entrevista à rádio local "Ovación".