O Paraguai largou à frente no grupo A da Copa América ao estrear na competição nesta segunda-feira com uma vitória sobre a Bolívia por 3 a 1 de virada no Estádio Olímpico de Goiânia, com dois gols do atacante Ángel Romero, ex-jogador do Corinthians.

'La Verde' não pôde contar com o atacante Marcelo Moreno. Durante o fim de semana, a Federação Boliviana de Futebol (FBF) confirmou três casos de Covid-19 na delegação, mas não confirmou se o atleta do Cruzeiro está entre os contagiados nem informou por que ele ficou fora.