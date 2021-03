O ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu. EFE/Arquivo

O ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu e seu braço direito, Jaume Masferrer, passarão a noite em detidos em uma delegacia, enquanto o diretor-geral Oscar Grau e o chefe de serviços jurídicos Roman Gomez-Ponti foram soltos

Agentes da polícia da Catalunha realizaram uma operação de busca e apreensão nos escritórios do clube em meio às investigações do chamado 'Barçagate', e mais tarde os quatro foram levados para a delegacia de polícia de Les Corts para depor. No entanto, todos eles preferiram exercer o direito de permanecerem calados.