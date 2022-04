O técnico Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, deixou o comando da seleção da Colômbia, de acordo com comunicado emitido nesta segunda-feira pela federação de futebol do país (FCF), pouco mais de duas semanas após o fim do sonho da classificação para a Copa do Mundo deste ano, que acontecerá no Catar.

"Expressamos ao professor Rueda e a seus colaboradores nossos mais sinceros desejos de êxito em sua trajetória profissional e em seus projetos pessoais, não sem antes manifestar, além disso, nosso reconhecimento por sua dedicação e trabalho", aponta a nota oficial.