Sem se intimidar com a altitude e beneficiado pela expulsão do volante Jefferson Orejuela, ex-Fluminense, ainda no primeiro tempo, o Boca Juniors venceu a LDU de Quito por 3 a 0 em pleno estádio Casa Blanca, na capital equatoriana, e colocou um pé nas semifinais da Taça Libertadores.

Ainda no 11 contra 11, logo aos dez minutos de partida, Mac Allister fez ótima enfiada entre os zagueiros para Ábila, o ex-atacante do Cruzeiro driblou o goleiro e completou para a rede para abrir o placar.