O Porto apresentou nesta quarta-feira o atacante Evanilson, contratado junto ao Fluminense, como reforço para a as próximas cinco temporadas.

O jogador de 20 anos despontou no STK Samorin, clube da segunda divisão da Eslováquia que teve parceria com o Tricolor carioca, e passou a ser aproveitado no tetracampeão brasileiro no ano passado. Foram 25 partidas oficiais pelo Flu, com dez gols marcados.