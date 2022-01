O ex-ginasta húngaro Szilveszter Csollany, campeão olímpico nas argolas nos Jogos de Sydney 2000, morreu na segunda-feira, aos 51 anos, em decorrência da covid-19, informou hoje a Federação Húngara de Ginástica (MTSZ).

Após ser infectado com o coronavírus em novembro do ano passado, o ex-atleta foi hospitalizado em estado grave no início de dezembro e precisou ser ligado a um respirador.