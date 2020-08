Artilheiro do Fluminense em 2019 e dono de uma passagem apagada pelo Corinthians neste ano, o atacante colombiano Yony González foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Los Angeles Galaxy para a disputa da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos.

'Speedy' González, como é conhecido devido à velocidade de suas arrancadas, foi emprestado à franquia de Los Angeles pelo Benfica, que o contratou de graça no fim do ano passado, com o término do contrato com o Flu, mas nunca o aproveitou. Antes, ele passou pelo Timão, mas entrou em campo apenas quatro vezes.