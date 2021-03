O zagueiro Rafael Tolói, ex-jogador de Goiás e São Paulo e que atualmente defende a Roma, foi convocado para a seleção italiana pela primeira vez na carreira nesta sexta-feira, em lista anunciada pelo técnico Roberto Mancini para as três primeiras partidas da 'Azzurra' nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Tolói, de 30 anos, iniciou a carreira profissional no Esmeraldino em 2009 e se transferiu para o Tricolor paulista em 2012. Permaneceu no tricampeão mundial até 2015, com um empréstimo para a Roma nesse período, e defende a Atalanta há cinco temporadas e meia.