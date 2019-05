A Polícia Nacional da Espanha realiza, nesta terça-feira, uma operação contra a suposta manipulação de resultados em partidas da primeira e segunda divisão do Campeonato Espanhol para obter benefícios em apostas, e, de acordo com as primeiras informações, vários ex-jogadores foram presos.

Segundo fontes da polícia informaram à Agência Efe, entre os detidos estão alguns ex-atletas, como Raúl Bravo (ex-Real Madrid); Borja Fernández (que defendeu na última temporada o Real Valladolid, clube do brasileiro Ronaldo Fenômeno); e Carlos Aranda.