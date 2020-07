O ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola e atual técnico do Al Sadd, do Catar, Xavi Hernández, anunciou nesta quarta-feira que está recuperado da infecção pelo novo coronavírus.

"Muito obrigado por todas as mensagens e pelo amor que recebi durante estes dias. Quero compartilhar com vocês que me recuperei e estou de volta para casa com minha família e a equipe do Al Sadd", disse Xavi através das redes sociais.