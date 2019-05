Juba (Sudão do Sul)

EFE Juba (Sudão do Sul) 30 mai 2019

A Polícia do Sudão do Sul prendeu o ex-presidente da Federação de futebol do país (SSFA) Chabur Goc Alei por apropriação indébita de fundos da Fifa, segundo informações dadas à Agência Efe nesta quinta-feira pelo atual mandatário da organização nacional, Francis Amin.

O ex-presidente da SSFA foi detido nesta quarta-feira por acusações de corrupção e de apropriação indébita. Ele teria se apropriado de dinheiro da federação, assim como de um automóvel e de um contrato de um terreno da entidade. "Ele continua na delegacia de Juba", disse Amin, que acusou o antecessor de pegar um empréstimo de US$ 830 mil em nome da organização por motivos ainda não esclarecidos.