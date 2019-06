O senegalês Lamine Diack, presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), e o filho dele Papa Massata Diack serão julgados na França por encobrir casos de doping de atletas da Rússia, segundo informações obtidas pela Agência Efe.

Os dois deverão se sentar no banco dos réus do Tribunal Correcional de Paris com mais três pessoas, após o resultado de uma investigação aberta em 2015, sobre o esquema para ocultar os testes positivos de exames antidoping de russos no atletismo.