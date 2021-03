O ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu. EFE/Arquivo

A juíza que investiga o chamado "BarçaGate" pôs em liberdade nesta terça-feira o ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu e o braço direito do dirigente, Jaume Masferrer, que foram presos ontem em operação da polícia da Catalunha, que, inclusive, fez buscas na sede do clube.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça catalão, a titular do juizado de instrução número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, foi decretada a libertação dos dois investigados pelo crime de gestão desleal e corrupção empresarial.