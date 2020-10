O atacante Ademilson, ex-São Paulo, foi suspenso temporariamente pela direção do Gamba Osaka, do Japão, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo próprio clube, que justifica a medida por uma investigação aberta no país asiático contra o jogador.

O brasileiro, principal artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, está sendo acusado de provocar acidente de trânsito enquanto dirigia alcoolizado. A colisão aconteceu na manhã deste domingo, na cidade de Ibaraki, quando o jogador se dirigia para o centro de treinamento do Gamba Osaka.