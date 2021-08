César Luis Menotti, campeão do mundo com a Argentina em 1978. EFE/Arquivo

César Luis Menotti, campeão do mundo com a Argentina em 1978, afirmou nesta terça-feira que não espera que a imagem triste do compatriota Lionel Messi, no dia da despedida do Barcelona, se repita depois da chegada ao Paris Saint-Germain.

"Ele vai estar feliz quando começar a jogar", disse o icônico comandante, em entrevista à emissora de rádio " Villa Trinidad".