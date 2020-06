O ex-técnico Carlos Bilardo, que comandou a seleção da Argentina na conquista do título da Copa do Mundo de 1986, no México, deu positivo para coronavírus nesta sexta-feira, no asilo onde mora em Buenos Aires, segundo informações divulgadas por familiares.

O ex-treinador, de 82 anos, e dez outros moradores da The Senior Home, estão infectados. Segundo um parente ouvido pela Agência Efe, ele está em boas condições e permanece assintomático.

O ex-técnico de Estudiantes, Boca Juniors, Sevilla, Deportivo Cali e das seleções da Argentina, Colômbia e Líbia sofre de uma doença neurológica chamada Síndrome de Hakim Adams desde 2007.

Bilardo havia dado negativo no início de junho, depois que oito casos positivos foram detectados entre quatro residentes e quatro médicos do asilo, um dos quais morreu.

De acordo com seus filhos, o ídolo argentino estava isolado na residência geriátrica e não via sua família há 100 dias, quando a pandemia de coronavírus levou a uma quarentena na região metropolitana de Buenos Aires. EFE

fca/dr