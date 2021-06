O argentino Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, assinou nesta quinta-feira a renovação do contrato com o Celta de Vigo por mais duas temporadas, agora válido até 30 de junho de 2024.

Coudet, que ainda tinha um ano de contrato, renovou o vínculo nesta tarde, ao lado do presidente e maior acionista do clube, Carlos Mouriño, no centro de treinamento Afouteza.