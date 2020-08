O ex-zagueiro mexicano Rafa Márquez, que se aposentou em 2018, treinará na próxima temporada o time sub-16 do Alcalá, clube que disputa a quarta divisão do futebol espanhol, como parte do processo para obter a certificação de técnico.

Com passagem marcante pelo Barcelona, Márquez pendurou as chuteiras em 2018, no Atlas, clube pelo qual foi revelado como jogador. Agora, aos 41 anos, o mexicano trabalhará temporariamente na base do Alcalá para conseguir a licença Uefa Pro, a maior certificação da Uefa para que uma pessoa trabalhe como técnico.