A seleção do Peru teve que adiar para a tarde o treino que realizaria na manhã desta segunda-feira no estádio Beira-Rio devido a um exame antidoping feito pela organização da Copa América nos jogadores dirigidos pelo técnico Ricardo Gareca.

Para se preparar para a semifinal contra o Chile, na Arena do Grêmio, a 'Blanquirroja' se exercitará no estádio do Internacional às 16h (de Brasília) desta segunda. Inicialmente, a atividade aconteceria às 10h.