Autoridades da Itália investigam se o exame realizado pelo atacante uruguaio Luis Suárez para obter a cidadania italiana foi armado, de modo que o jogador já soubesse com antecedência as perguntas e os assuntos abordados.

A investigação está a cargo da Guarda de Finanças e do Ministério Público de Perugia. Segundo as primeiras informações, Suárez pode ter tido ajuda para passar no exame e até mesmo recebido uma pontuação antes de responder as perfuntas, de acordo com um comunicado da procuradoria.