A Executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu até o fim de 2022 o comitê nacional da Coreia do Norte, pela não participação nos Jogos de Tóquio, que foram realizados neste ano, segundo anunciou nesta quarta-feira o presidente da entidade, o alemão Thomas Bach.

Caso algum atleta do país se classifique para os Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para acontecer Pequim, em fevereiro do ano que vem, a Executiva do COI ficará responsável por decidir sobre a participação no evento.