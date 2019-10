O circo da Fórmula 1 está perto de desembarcar em Miami a partir de 2021, após a assinatura nesta terça-feira de um acordo preliminar entre a F-1 e o Hard Rock Stadium, mas que ainda depende da aprovação da comissão do condado de Miami-Dade.

No ano passado, Stephen Ross, proprietário do Miami Dolphins, propôs o Hard Rock, sede do time, como uma alternativa ao centro de Miami para receber uma prova da principal categoria do automobilismo.