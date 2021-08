O volante e lateral-direito Fabinho, de 27 anos, assinou nesta terça-feira a renovação do contrato com o Liverpool, ampliando até 2026 o vínculo com o clube inglês.

O brasileiro soma 122 partidas pelos 'Reds' em três temporadas, ao longo das quais conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa, o Mundial de Clubes e o Campeonato Inglês.