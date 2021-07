A brasileira Rayssa Leal, de apenas 13 anos e carinhosamente apelidada de Fadinha, conquistou nesta segunda-feira, na modalidade street do skate, a segunda medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio para o Brasil, que também teve bons resultados no surfe.

No Parque de Esportes Urbanos de Ariake, em Tóquio, a maranhense formou o pódio mais jovem da história do evento poliesportivo. A japonesa Momiji Nishiya, também de 13 anos, mas cinco meses mais velha de Rayssa, ficou com o ouro, e outra skatista do país-sede dos Jogos, Funa Nakayama, de 16, faturou o bronze.