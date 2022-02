O atacante colombiano Falcao García, atualmente no Rayo Vallecano, afirmou nesta sexta-feira que gostaria de ter atuado ao lado do brasileiro Ronaldo Fenômeno, que afirmou ser seu ídolo desde a infância.

"Eu teria gostado de jogar com Ronaldo Nazário. Era minha referência, quando era pequeno", disse o goleador, de 36 anos, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo com o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.