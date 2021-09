O atacante Radamel Falcao García, que marcou três gols em três partidas com a camisa do Rayo Vallecano nesta temporada. EFE/Juanjo Martín

O atacante Radamel Falcao García, que marcou três gols em três partidas com a camisa do Rayo Vallecano nesta temporada, foi convocado pelo técnico Reinaldo Rueda para defender a Colômbia contra Uruguai, Brasil e Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. enquanto o meia James Rodríguez mais uma vez foi preterido.

O centroavante de 35 anos voltou após oito anos ao futebol espanhol, no qual já havia brilhado com a camisa do Atlético de Madrid, e continua prestigiado com Rueda. Já James, que não entra em campo desde maio, quando ainda defendia o Everton, e se transferiu neste mês para o Al-Rayyan, do Catar, continua fora.