Os erros flagrantes do zagueiro David Luiz, que permaneceu em campo por cerca de 25 minutos até ser expulso, facilitaram a vida do Manchester City, que venceu o Arsenal por 3 a 0 nesta quarta-feira no Etihad Stadium, em um dos dois jogos que marcaram a volta do Campeonato Inglês depois da paralisação provocada pela pandemia de coronavírus.

David Luiz começou o jogo em Manchester, pela 28ª rodada do Inglês, no banco, e foi acionado aos 24 minutos de bola rolando devido à contusão de outro velho conhecido da torcida brasileira, o espanhol Pablo Marí, campeão brasileiro e da Taça Libertadores pelo Flamengo.