O atacante Jefferson Farfán afirmou neste sábado que todo o elenco da seleção peruana manifestou apoio ao goleiro Pedro Gallese, que falhou no segundo dos cinco gols que classificaram o Brasil às quartas de final da Copa América como primeiro colocado do grupo A.

"Todo o time falou com Gallese. Ele tem o apoio de todos nós. Obviamente, todos cometemos erros, e hoje foi um jogo ruim de todos", disse o atacante do Lokomotiv Moscou após a goleada de 5 a 0 do Brasil sobre o Peru na Arena Corinthians, em São Paulo.