A fase final da Liga dos Campeões Feminina, marcada para acontecer a partir de 21 de agosto, nas cidades de Bilbao e San Sebastián, na Espanha, pode ser jogada em outro país, conforme publicou nesta segunda-feira o jornal britânico "The Telegraph".

De acordo com o veículo, a mudança seria provocada pela segunda onda de casos de infecção pelo novo coronavírus no país. Atualmente, a Uefa estaria observando a situação epidemiológica no território espanhol, para avaliar o contágio na região.

O governo do Reino Unido, inclusive, já anunciou a imposição de quarentena de 14 dias para pessoas que cheguem da Espanha.

A fase final da 'Champions' feminina começará em 21 de agosto, com a disputa dos jogos das quartas de final, e terminará nove dias depois, coma decisão do título. Todos os jgoos acontecerão nos estádios San Mamés, em Bilbao, e Anoeta, em San Sebastián.

De acordo com o "The Telegraph", a Uefa tem um plano de contingência para a competição - assim como o torneio masculino -, para decidir pela mudança de sede, em caso de um aumento no número de casos.

Nas quartas de final da Liga dos Campeões para Mulheres, se enfrentarão Glasgow City e Wolfsburg; Atlético de Madrid e Barcelona; Arsenal e Paris Saint-Germain; além de Lyon e Bayern de Munique.