Em apenas sete anos, o Istambul Basaksehir passou de um mero time municipal a campeão turco, com uma surpreendente ascensão que tem muito a ver com a política, dinheiro e ideologia do presidente da Turquia, o islamista Recep Tayyip Erdogan.

O clube, que conta no elenco com o experiente atacante Robinho e com o lateral Junior Caiçara, foi coroado vencedor da chamada Super Liga no último dia 19, e a taça foi entregue ontem, em um evento na casa do time, o Basaksehir Fatih Terim Stadium. A festa, no entanto, foi silenciosa, não só porque a presença de público no estádio estava vetado devido à pandemia do novo coronavírus, mas também porque o Basaksehir não tem torcida.