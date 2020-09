Os presidentes das federações de futebol de Argentina (AFA), Claudio Tapia; Chile (ANFP), Pablo Milad; e México (FMF), Yon de Luisa, apresentaram nesta quinta-feira os próximos projetos das entidades no fórum virtual Soccerex Connected e destacaram a modernização tecnológica e a recuperação do futebol após a pandemia.

Em debate por videoconferência no fórum internacional de futebol, Tapia, atual comandante do futebol argentino, destacou projetos como as "escolas de tecnologia esportiva", por meio das quais a AFA está procurando desenvolver talentos estrangeiros utilizando os métodos do futebol argentino, o primeiro deles em Dubai, nos Emirados Árabes.

Tapia destacou o "saneamento econômico" realizado durante sua administração, com 138 milhões de pesos argentinos (1,5 milhão de euros) pagos aos clubes pelos direitos televisivos retidos, e o acerto das dívidas das equipes com a própria AFA, de cerca de 700 milhões de pesos (7,9 milhões de euros).

O dirigente colocou entre seus próximos desafios a organização da Copa América junto com a Colômbia, adiada para 2021 e na qual os dois países enfrentarão o que chamou de "grande dívida de melhorar os estádios" e colocá-los "no nível de uma Copa América".

Por sua vez, o presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Pablo Milad, se orgulhou de ter "apenas 0,1% de casos positivos de coronavírus" no futebol do país, que já tem uma boa parte de suas categorias em andamento.

O dirigente destacou o desafio de organizar a Copa Libertadores feminina, cujas datas ainda não foram confirmadas pela Conmebol, mas que podem ser encaixadas para o início de 2021.

"Como federação, temos muitos sonhos: um deles é construir um complexo onde o futebol de praia, o futebol de salão, o futebol feminino, o futebol juvenil e a série sênior possam ser encontrados, tudo isso em um complexo esportivo com muita tecnologia, modernidade e dignidade. Nosso centro esportivo tem mais de 60 anos, precisamos nos modernizar", declarou o presidente da ANFP na videoconferência.

Já o presidente da Federação Mexicana de Futebol, Yon de Luisa, detalhou o apoio que a entidade tem dado ao cuidado de crianças durante a pandemia do coronavírus através do programa 'Jugamos Todos', que ultrapassou 6 milhões de beneficiários, bem como pelo aplicativo 'Futbolímetro', que teve 200.000 downloads.

Ele também explicou as medidas de treinamento à distância com as diferentes camadas do futebol mexicano e as concentrações em linha com as seleções nacionais.

"Estamos comprometidos com um retorno responsável aos gramados, implementando protocolos para jogadores, árbitros e jogadores", acrescentou De Luisa, cuja principal competição, o Apertura 2020 da Liga MX, já está em andamento.

A FMF também está trabalhando para encontrar adversários para a seleção masculina principal após o cancelamento do amistoso contra a Costa Rica, que aconteceria em 30 de setembro - a equipe vai visitar a Holanda em 7 de outubro apenas com jogadores que atuam na Europa.

"Estamos procurando os melhores adversários para compensar todo o tempo perdido, vamos tentar reativar o lado esportivo, comercial e operacional", disse. EFE

mam/id