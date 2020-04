O presidente da Federação Alemã de Futebol, Fritz Keller, confirmou a intenção de terminar a temporada 2019-2020, paralisada por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com portões fechados, segundo artigo publicado na revista "Kicker"

O dirigente se referiu no texto às organizações de torcedores, que têm se manifestado contra a medida, por considerar que podem levar diversos clubes à falência, por causa da falta de receitas provenientes da venda de ingresso.

Keller afirmou que entende as críticas à ideia de realizar os jogos com portões fechados, mas apontou, justamente, que a conclusão da temporada sem a disputa das partidas restantes, pode ser responsável pela quebra de equipes no país.

As diretorias da Federação e da Bundesliga, que administra os campeonatos profissionais da Alemanha, se reunirão nesta semana para montar um plano de conclusão das competições, em que a proposta defendida por Keller, de portões fechados, está na mesa.

No texto, o presidente da entidade admitiu que o futebol não está pedindo tratamento especial, que entende não se tratar de uma prioridade e garantiu que não pretende recorrer aos testes para jogadores, por entender que são mais necessários em outros locais.

A imprensa local, nos últimos dias, apontou que entre as propostas para recomeçar a temporada, seriam os jogos sem público e exame de detecção para o novo coronavírus em jogadores, funcionários e árbitros antes de cada partida. EFE

rz/bg