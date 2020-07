O jogador da seleção colombiana Radamel Falcao (c), cabeceia a bola durante a partida contra o Brasil disputada no dia 5 de setembro de 2017. EFE/Arquivo

A Superintendência de Indústria e Comércio, órgão regulador da atividade empresarial na Colômbia, anunciou nesta segunda-feira uma multa de 16 bilhões de pesos (R$ 23,4 milhões), à federação de futebol do país, pela venda irregular de ingressos de jogo entre a seleção local e a brasileira.

A partida aconteceu em 5 de setembro de 2017, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, e valeu pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano seguinte. O placar do duelo terminou empatado em 1 a 1.